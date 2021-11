LeBron volta de suspensão dando show e Lakers batem o Indiana na prorrogação na NBA

LeBron James terminou o jogo no Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis, batendo no peito, soltando um grito e recebendo cumprimentos dos companheiros. Chegou a ser "coroado" por um deles, merecidamente. Depois de cumprir suspensão contra o New York Knicks, após atingir o rosto de Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, no domingo, o astro voltou a defender o Los Angeles Lakers na NBA com muito vontade. Ele deu show em dura vitória sobre o Indiana Pacers, por 124 a 116, na prorrogação, em jogo no qual o time ficou 43 minutos atrás do marcador.

Foram 39 pontos de LeBron James, que se destacou no momento mais decisivo da partida para tirar a equipe da campanha negativa. Mesmo em nono na Conferência Oeste e hoje fora dos playoffs, os Lakers voltarão para casa após cinco visitas com 10/10. Foram nove pontos no quarto período, quando o time da Califórnia conseguiu buscar o empate, restando pouco mais de quatro minutos, e oito na prorrogação.

LeBron ainda "entregou" dois torcedores dos Pacers que estavam proferindo palavras desrespeitosas a ele para a arbitragem. A dupla foi expulsa do jogo quando o placar marcava 117 a 114 para os visitantes.

"Eu estava animado por estar na escalação", disse LeBron. "Não joguei ontem (terça-feira, em Nova Iorque) e sabia que poderia dar aos nossos rapazes um impulso de energia", afirmou, ciente de sua importância. Ainda mais sem Anthony Davis, fora por causa da gripe e febre.

"Eu sei que ele queria essa vitória", enfatizou o técnico Frank Vogel, revelando a tristeza de LeBron de não estar no Madison Square Garden na terça-feira. "Ele realmente queria jogar contra os Knicks, ele anseia por isso todos os anos. Portanto, para se recuperar esta noite, para zerar a defesa e levar o ataque da maneira que ele fez, foi um desempenho para a eternidade."

Os elogios são muito merecidos. Em uma dura partida, LeBron fez a diferença no momento decisivo. O astro ajudou a forçar a prorrogação marcando sete pontos consecutivos para dar aos Lakers uma vantagem de 110 a 104 com 76 segundos restantes no tempo regulamentar.

Restando 22,6 segundos, o placar apontava 112 a 109. Mesmo desequilibrado, Chris Duarte acertou um arremesso de três para empatar. LeBron ainda teria chance no estouro do cronômetro, mas não obteve êxito. Não daria uma segunda chance ao Indiana na prorrogação, contudo.

Foram duas bolas de três no tempo extra e mais uma de dois para conduzir a equipe à vitória por 124 a 116. Os Parcers fizeram apenas uma cesta nos três minutos finais da prorrogação e lamentaram não conseguir segurar LeBron.

"James é um grande jogador e ficou quente no jogo", avaliou o técnico dos Pacers, Frank Vogel. "Precisávamos fazer algumas coisas para limitar seus toques. Não o fizemos e pagamos o preço."

Confira os resultados desta quarta-feira da NBA

Indiana Pacers 116 x 124 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 99 x 106 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 115 x 120 Phoenix Suns

Boston Celtics 104 x 123 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 127 x 102 Washington Wizards

Houston Rockets 118 x 113 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 113 x 101 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 104 x 110 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 114 x 93 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 113 x 126 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 106 x 124 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 116 x 96 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 125 x 121 Portland Trail Blazers