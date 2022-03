Phoenix Suns arrasa os Lakers e frustra novo recorde de LeBron James na NBA

LeBron James podia fechar a noite de domingo comemorando mais uma marca expressiva na carreira. O astro se tornou o primeiro jogador da NBA a combinar mais de 30 mil pontos, 10 mil rebotes e agora 10 mil assistências. Mas acabou ofuscado como em toda a temporada do Los Angeles Lakers, por mais uma derrota humilhante, desta vez diante do líder Phoenix Suns, por 140 a 111, na Talking Stick Resort Arena, no Arizona.

O momento marcante de LeBron no jogo veio logo no segundo período, quando serviu Carmelo Anthony para uma cesta de três. Ali, o jogador de 37 anos alcançou a 10.000ª assistência da brilhante carreira. Mais uma vez, contudo, "jogou sozinho", sem ajuda dos companheiros. Terminou com 31 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, insuficientes para evitar mais uma derrota.

"Eu fico sem palavras sempre que coisas assim acontecem comigo (recordes). Automaticamente começo a pensar na minha cidade natal de Akron e na minha educação, de onde eu vim, os sonhos que eu tinha de estar nesta liga no mais alto nível e agora estar sozinho em uma estatística nesta liga...", comemorou seu feito, LeBron. "Meu jogo virou modelo após se isolar nesta estatística. Direi que é legal, mas não faz muito sentido para mim."

Já caminhando para as últimas temporadas da carreira, LeBron esperava muito mais dos Lakers neste edição da NBA. Ainda mais com um elenco recheado de estrelas. Mas as coisas não andam bem e a equipe continua não conseguindo emplacar série de vitórias e está estacionada na nona colocação da Conferência Oeste.

"Jogamos mal", reconheceu o técnico Frank Vogel, dos Lakers, lamentando o início ruim que foi determinante para o revés. "Como começamos, realmente a noite inteira acabou inaceitável. Definitivamente temos que ser melhores do que fomos esta noite".

Comandado por Devin Booker, autor de 30 pontos para o líder geral da NBA, o Phoenix Suns foi logo marcando 14 a 0. E fechou o primeiro quarto com seu recorde de pontos na temporada: 48 a 22. No intervalo, o placar era de 79 a 56. Jamais os Lakers tinham sofrido tantos pontos em sua história em metade de uma partida.

Sem jamais reagir, acabou amargando um duro 140 a 111 em dia de sentimentos de alegria e tristeza para LeBron James, cada dia mais desolado com os Lakers. Os Suns somaram a 54ª vitória e já estão nos playoffs, enquanto o rival, em nono, batalha com Pelicans, Blazers e Spurs para ir à "repescagem", que terá de sétimo a décimo.

Confira os resultados de domingo da NBA

Phoenix Suns 140 x 111 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 118 x 125 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 131 x 128 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 130 x 105 Houston Rockets

Brooklyn Nets 110 x 107 New York Knicks

Detroit Pistons 102 x 106 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 92 x 95 Dallas Mavericks