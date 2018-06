LeBron quebra recorde histórico de Jordan, ganha a bola do jogo e Cavaliers vence

Ao marcar 27 pontos na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o New Orleans Pelicans, por 107 a 102, em casa, na rodada desta sexta-feira à noite da NBA, LeBron James fez história na liga ao quebrar um recorde que era ostentado por Michael Jordan desde 2001. O astro completou nada menos do que 867 partidas seguidas, válidas por temporadas regulares (fase que antecede os playoffs), marcando no mínimo dez pontos em cada uma delas.

Ele já havia igualado a marca do maior jogador de basquete de todos os tempos na última quarta-feira, quando garantiu 866 consecutivos com dois dígitos ao fazer 41 pontos em triunfo sobre o Charlotte Hornets. E agora se isolou no topo desta estatística que é uma demonstração gigante da regularidade que vem conseguindo exibir por mais de uma década na liga de basquete dos Estados Unidos.

LeBron iniciou esta sequência incrível em 6 de janeiro de 2007, pelo mesmo Cavaliers, deu continuidade à mesma com a camisa do Miami Heat entre 2010 e 2014, ano em que voltou para o time de Ohio para manter esta média de dois dígitos em confrontos nas longas fases que antecedem os playoffs da competição.

E, durante este período de mais de 11 anos, o astro só deixou de marcar dez pontos em apenas duas partidas dos muitos playoffs que disputou, sendo que isso ocorreu quando ele defendia o Heat. Primeiro no Jogo 4 das finais da NBA em 2011, quando fez somente oito pontos, e depois na quinta partida da série válida pela decisão da Conferência Leste em 2014, quando somou sete.

Jordan iniciou a sua marca de 866 jogos consecutivos marcando ao menos dez pontos por partida em duelos de temporada regular em 1986, pelo Chicago Bulls, que ele defendeu até 1998. E só foi completar esta sequência quando retornou às quadras em 2001 após adiar a sua aposentadoria, anunciada em 1999.

LeBron também passou a liderar um estatística histórica que tem na terceira posição o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que completou 787 jogos seguidos desta fase inicial de classificação aos playoffs completando dois dígitos no ataque. Ele obteve esta série entre dezembro de 1977 e dezembro de 1987, período em que defendeu o Los Angeles Lakers.

Por causa do feito histórico, LeBron levou de presente para a casa a bola do jogo desta sexta-feira, que chegou a ser paralisado quando ele garantiu ao menos dez pontos marcados já no primeiro quarto. Atuando com o mesmo número 23 na camisa que Jordan eternizou enquanto jogador do Bulls, o astro segurou a bola na mão e foi ovacionado pelos 20.562 espectadores que lotaram a Quicken Loans Arena, em Cleveland, e pelos outros jogadores que estavam em quadra.

Depois disso, LeBron coroaria a sua grande atuação com um "double-double" de 27 pontos e 11 assistências, sendo que ficou muito perto de conseguir dois dígitos em três fundamentos ao também apanhar nove rebotes.

Ao fim do jogo, o astro admitiu a importância histórica do seu feito. "Foi um momento bom, não somente para mim mesmo, mas também para minha família e para tantas crianças que buscam inspiração em mim. É bom que saibam que podem conquistar isso e que saibam de onde eu vim", ressaltou LeBron, lembrando que não foi fácil driblar as próprias dificuldades da vida antes de se tornar jogador profissional.

"Você sabe, nasci em um lugar que está a 30 minutos ao sul daqui (Cleveland), com todas as estatísticas contra mim. Para mim, estar hoje nesta situação e ser capaz de conquistar algo que muita gente considerou impossível, um recorde como este, tem muito significado", completou o jogador de 33 anos, nascido em Akron, no Estado de Ohio.

Com o resultado desta sexta-feira, o Cavaliers passou a ficar com 46 vitórias e 30 derrotas na terceira posição da Conferência Leste, na qual já se garantiu nos playoffs. Já o New Orleans Pelicans sofreu a sua 33ª derrota em 76 jogos e ocupa a oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação para a próxima fase da competição. Jrue Holiday, com 25 pontos, foi o destaque do time visitante neste duelo en Cleveland.