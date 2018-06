LeBron James reconhece que Cavaliers chega como azarão na final da NBA

O astro do Cleveland Cavaliers, LeBron James, conduziu sua equipe para a quarta decisão consecutiva da NBA ao despachar o Boston Celtics no sétimo jogo da série da final da Conferência Leste com uma vitória por 87 a 79 na noite de domingo, em Boston.

E, mais uma vez, independentemente de quem for o adversário, o time chega como azarão. Mas isso não é algo que não preocupa o principal jogador da franquia. "Estamos preparados para viver de novo a mesma experiência de não ser o favorito ao título, mas isso é algo que não me preocupa. O objetivo era estar mais uma vez na briga pelo título e é o que conseguimos", disse.

A definição do outro finalista acontecerá nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília). O Golden State Warriors, de Stephen Curry e Kevin Durant, visitará o Houston Rockets, de James Harden, no jogo sete da série. O Warriors é o atual campeão e o Rockets é a equipe que fez a melhor campanha na primeira fase da NBA.

LeBron disse que não importa quem seja o finalista. "Creio que estão fazendo a pergunta para o jogador errado. A mim, a única coisa que me preocupa é ir até a quadra e competir", afirmou.

As três últimas decisões do torneio foram entre o Cavaliers e o Warriors. O time de LeBron venceu uma e perdeu as outras duas. "Temos a oportunidade de jogar de novo as finais e não precisamos nos importar qual será o resultado", prosseguiu LeBron.

O astro do Cleveland também disputou outras quatro decisões da NBA à frente do Miami Heat, onde ficou com a taça em duas ocasiões (2011/2012 e 2012/2013). Agora, com 33 anos, ele pode alcançar o segundo título em quatro decisões disputadas com o Cleveland.

Apesar da idade, LeBron tem demonstrado mais fôlego do que muito jogador mais novo. Na decisão da Conferência Leste, ele permaneceu em quadra durante os 48 minutos, marcou 35 pontos, pegou 11 rebotes e deu nove assistências. O técnico do Cavaliers, Tyronn Lue, resumiu em poucas palavras o ótimo momento de sua principal estrela. "Simplesmente estamos diante do melhor jogador do mundo."