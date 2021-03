LeBron James revela que jogar com seu filho Bronny é um dos objetivos de sua carreira

Um dos jogadores mais longevos dos últimos tempos da NBA, LeBron James planeja atuar por mais algumas temporadas ainda. Mas não é só isso que está nos planos do camisa 23 do Los Angeles Lakers. Entre os objetivos para a reta final de sua carreira, o astro deseja dividir quadra com seu filho mais velho, LeBron "Bronny" James Jr. Em entrevista recente, durante o All-Star Game, em Atlanta, nos Estados Unidos, LeBron admitiu que isso está em seus objetivos. Apesar do desejo, ele não garante. Mas diz que gostaria de acrescentar ao currículo essa façanha.

"Esse com certeza é um objetivo, mas a longo prazo. Meu filho hoje está no ensino médio aproveitando tudo que um adolescente deve aproveitar. Mas seria muito bacana poder colocar mais isso no meu currículo", destacou LeBron James.

Com 36 anos, o astro possui contrato com o Los Angeles Lakers até a temporada 2022/2023. Curiosamente, Bronny se forma no ensino médio no mesmo ano. Para que eles pudessem atuar juntos logo em 2023, a NBA teria que alterar a regra para a entrada de jogadores via Draft sem a obrigatoriedade de ir para a faculdade.

Em seu primeiro ano de ensino médio, Bronny, de 16 anos, está com uma média de 4,1 pontos em 15 minutos por partida em quadra pelo Sierra Canyon School, de Los Angeles. No último mês, ele passou por uma cirurgia por conta de uma lesão no menisco.