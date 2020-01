LeBron James se despede de Kobe Bryant: 'Cara, eu te amo'

O astro dos Los Angeles Lakers, LeBron James, se manifestou na noite desta segunda-feira sobre a morte do amigo, Kobe Bryant, que morreu após o helicóptero que ele estava cair no último domingo, na Califórnia. Nas redes sociais, Lebron publicou um emocionante texto e contou que chegou a conversar com Kobe pouco antes da viagem que causou a morte de nove pessoas, entre eles, a filha de Kobe, Gianna Bryant.

"Eu não estou preparado, mas aqui vou eu. Eu estou sentado aqui tentando escrever alguma coisa para esse post, mas toda vez que eu tento eu começo a chorar novamente pensando em você, na sobrinha Gigi e na amizade que a gente teve! Eu literalmente escutei a sua voz no domingo pela manhã antes de sair da Filadélfia para Los Angeles. Não pensei por um momento em milhões de anos que seria a nossa última conversa", disse o camisa 23 dos Lakers.

Ele continuou. "Estou com o coração partido e arrasado, meu irmão !!Cara, eu te amo. Meu coração vai para Vanessa e as crianças. Prometo que continuarei seu legado! Você significa muito para todos nós, especialmente o # LakerNation! Por favor, me dê a força e cuide de mim! Há muito mais que quero dizer, mas não posso no momento, porque não consigo superar isso! Até nos encontrarmos novamente meu irmão", finalizou o astro.

Desde a divulgação da morte, homenagens em todo o mundo foram feitas por personalidades do mundo do basquete e de outros esportes. Um fato curioso é que a última postagem de Kobe em suas redes sociais foi justamente parabenizando ao amigo por tê-lo superado em número de pontos na NBA.