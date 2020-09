LeBron James se irrita com baixa votação para MVP da temporada da NBA

LeBron James não gostou nada da baixa votação que teve para o MVP da temporada da NBA. O astro do Los Angeles Lakers recebeu apenas 16 dos 101 votos possíveis e revelou que ficou extremamente "irritado". Giannis Antetokounmpo foi o eleito, recebendo os outros 85 votos.

"Isso me irritou, porque de 101 votos, obtive 16 votos de primeiro lugar", disparou, contrariado com a baixa lembrança. "Isso é o que me irritou mais do que qualquer coisa".

LeBron vem se destacando com os Lakers na temporada e imaginava que pudesse brigar de igual para igual com Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, o vencedor, e James Harden, do Houston Rockets, o outro finalista do prêmio.

Vale frisar que a premiação levou em conta os jogos até 11 de março, quando a temporada acabou interrompida por causa da pandemia de covid-19. Na época, após 57 jogos, Antetokounmpo tinha média de 29,6 pontos por jogo, diante de 25,7 de LeBron, que também era superado nos rebotes: 13,7 por partida contra 7,9. O astro dos Lakers era superior nas assistências (10,6 contra 5,8).

Mesmo com números um pouco inferiores, LeBron, aos 35 anos, imaginava ter um reconhecimento maior. "Você sabe, não estou dizendo que o vencedor não merecia o MVP. Mas isso me irritou", reclamou. "Eu não sei o quanto estão realmente assistindo aos jogos", questionou.

Quatro vezes MVP, mas sem ganhar desde 2012/13, quando ainda estava no Miami Heat, o veterano sempre se destaca e costuma levar suas equipes a grandes desempenhos na NBA. Ele vai além na bronca sobre a baixa votação. E questiona quais são os critérios de escolha, que variam muito entre as temporadas.

"Não vou sentar aqui e falar sobre quais devem ser os critérios ou o que é isso, pois mudou ao longo dos anos, desde que entrei na liga. Mas, às vezes é o melhor jogador do melhor time. Às vezes é o cara com a melhor temporada estatisticamente. Às vezes... Quero dizer: você não sabe, não conhece", criticou "Mas Giannis teve uma ótima temporada e isso posso dizer".

O Milwaukee de Giannis caiu diante do Miami Heat nos playoffs após ele se contundir. Enquanto os Lakers disputam a final da Conferência Oeste com o Denver Nuggets - vencem por 1 a 0 e fazem o segundo jogo da série da neste domingo.