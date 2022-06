Lebron James se torna primeiro jogador em atividade da NBA a ser considerado bilionário

Lebron James, mais uma vez, atingiu um recorde dentro da NBA. Desta vez, porém, o feito foi logrado fora das quadras. O ala dos Los Angeles Lakers se tornou o primeiro jogador em atividade da liga a atingir a marca de 1 bilhão de dólares em sua conta bancária, de acordo com a revista americana Forbes. Isso por conta do patrimônio estimado em torno dos R$4,8 bilhões, segundo a cotação atual.

Com faturamento de R$383 milhões ligados diretamente ao basquete, o astro faturou no total cerca de R$580 milhões. Porém, além dos rendimentos provenientes das quadras, o atleta de 37 anos diversificou seus investimentos nos mais variados ramos e aumentou seu saldo em alguns milhões.

Um de seus negócios mais conhecidos do grande público se dá com outros esportes, como futebol e beisebol. Lebron James faz parte de um grupo de investimento que detém uma porcentagem do Liverpool, da Inglaterra, e o Boston Red Sox, da liga americana de beisebol. A ramificação esportiva de seus investimentos rendeu a Lebron R$ 429,8 milhões no último ano.

Envolvido com as artes, o atleta ainda possui a SpringHill Entertainment, empresa de produção e entretenimento, que rendeu a James cerca de R$1,43 bilhão. Além disso, investimentos em imóveis e em uma rede de pizzaria garantiram ao craque mais de R$2,5 bilhões.

Dentro do basquete, apenas Michael Jordan conseguiu a façanha de se tornar bilionário. Porém, o seis vezes campeão da NBA atingiu os dez dígitos em sua conta bancária apenas em 2014, onze anos após ter encerrado a carreira como atleta profissional. Dono da Air Jordan, marca ligada à Nike, o ex-jogador da também investiu no esporte. Dentro do basquete é proprietário do Charlotte Hornets e tem ações do time de beisebol Miami Marlins.