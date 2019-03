LeBron James supera Michael Jordan em número de pontos na NBA

LOS ANGELES - O astro LeBron James superou Michael Jordan e se tornou o quarto maior pontuador da história da NBA na madrugada desta quinta-feira, 7. O recorde foi alcançado durante a derrota em casa do Los Angeles Lakers para o Denver Nuggets, por 115 a 99.

James ultrapassou os 32.292 pontos de Jordan com um arremesso aos 5’38’’ do segundo quarto, após assistência do companheiro Rajon Rondo. Na jogada, ele ainda recebeu falta do adversário Torrey Craig. A marca foi muito comemorada pela torcida que acompanhava o jogo no Staples Center.

Veja abaixo o momento do recorde de James:

Agora, LeBron tem 32.311 pontos e está atrás apenas de Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Desde o início de sua carreira na NBA, James tem média de 27,1 pontos por partida. Se o índice for mantido, ele poderá superar Bryant já na próxima temporada e conseguiria se tornar o maior pontuador da história da liga americana em 2022.

Nova derrota dos Lakers

Com 31 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, LeBron terminou o jogo contra os Nuggets como o cestinha da partida, mas foi incapaz de impedir a nova derrota dos Lakers. Com problemas por conta das lesões de Brandon Ingram, Kyle Kuzma e Lonzo Ball, o time de Los Angeles perdeu 10 de seus últimos 13 jogos.

A equipe de Denver dominou praticamente todo o duelo e, mesmo depois do recorde de LeBron, foi para o intervalo com uma vantagem confortável de 66x49. A diferença aumentou ainda mais no terceiro quarto e foi para 76X53. No último quarto, os Lakers conseguiram diminuir a diferença e ficaram por um momento a apenas dois pontos da equipe adversária, com um placar de 87x85. A reação, contudo, não foi suficiente. Com um bom desempenho de Gary Harris, que acertou 11 cestas consecutivas, os Nuggets fecharam a partida com o placar de 115x99. / EFE