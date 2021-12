LeBron James testa positivo para covid-19 na NBA e ficará em isolamento por 10 dias

LeBron James parece estar em um inferno astral sem fim na atual temporada da NBA. Nesta terça-feira, o astro era a esperança para o Los Angeles Lakers voltar a ficar positivo na Conferência Oeste. Mas horas antes do jogo com o Sacramento Kings, o clube da Califórnia informou à ESPN que o camisa 6 foi diagnosticado com a covid-19 e terá de passar por período de quarentena de 10 dias.

Além do duelo em Sacramento, LeBron ficará ausente em pelo menos mais três partidas, entre elas o clássico de Los Angeles contra os Clippers, no sábado. Ainda não enfrentaria Boston Celtics e Memphis Grizzlies. A possível volta às quadras seria no dia 10 de dezembro, diante do Oklahoma City Thunder.

Leia Também CBB divulga lista de 13 times que poderão disputar Brasileirão 2022

A atual temporada da NBA não vem sendo nada fácil para LeBron. Em apenas 22 rodadas, ele já viveu de tudo. Foi suspenso por agressão a Isaiah Stewart, do Detroit Pistons, ficou fora em vários jogos por contusão e agora contrai a covid-19.

O ala sempre reforçou estar protegido contra a doença e totalmente vacinado com as duas doses. Mesmo protegido, não escapou da contaminação, apesar de assintomático.

O companheiro Anthony Davis já havia perdido um jogo recentemente por causa de febre e sintomas de gripe. Mas não teve detectada a covid-19. O Lakers fará exames diários, pois com dois negativos seguidos LeBron é liberado antes do período de quarentena.