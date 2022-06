LeBron James traça novo objetivo: quer ser dono de uma equipe da NBA em Las Vegas

O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, recentemente citado pela revista Forbes como o primeiro jogador em atividade da NBA a atingir uma fortuna de 1 bilhão de dólares, tem um novo objetivo: ser dono de um time da liga de basquete em Las Vegas. "Quero ser dono de uma equipe", disse LeBron.

"Eu quero comprar um time, com certeza. Eu quero um time em Vegas", disse o superastro de 37 anos na prévia do próximo episódio da 5ª temporada de The Shop, produzido pelo Youtube.

A cidade de Las Vegas tem sido frequentemente mencionada como um local privilegiado para um clube em expansão junto com Seattle, embora o comissário da NBA Adam Silver tenha dito esta semana que não há planos imediatos nesse sentido. Mas há um plano para uma nova arena importante em Las Vegas, que já abriga uma equipe da NFL e da NHL e é frequentemente mencionada como um possível local de realocação para o Oakland Athletics, da Major League Baseball.

LeBron, quatro vezes campeão da NBA e quatro vezes eleito MVP, é dono da SpringHill Company, uma empresa de produção e desenvolvimento de entretenimento que fez Space Jam: A New Legacy, um filme lançado no ano passado estrelado por ele próprio.

James também tem negócios em outros esportes além do basquete. Ele também é co-proprietário do Fenway Sports Group, que possui o Boston Red Sox na MLB, o Liverpool no futebol inglês e o Pittsburgh Penguins na NHL (hóquei no gelo).