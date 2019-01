LeBron James vai desfalcar Lakers em pelo menos em mais três jogos

LeBron James vai desfalcar o Los Angeles Lakers pelo menos nos próximos três jogos. O anúncio foi feito pela própria franquia. Com uma lesão na virilha esquerda, o astro não vai estar em quadra diante do New York Knicks, em casa, nesta sexta-feira, diante do Minnesota Timberwolves, no domingo, e ainda contra o Dallas Mavericks na segunda-feira.

O maior jogador do basquete da atualidade será reavaliado no início da próxima semana pelos médicos do Lakers e poderá ficar de fora também do confronto de quarta-feira contra o Detroit Pistons.

Sem LeBron em ação, o Lakers atuou quatro vezes e perdeu em três oportunidades. O astro, que recebe tratamento intensivo diariamente, se machucou no dia 25, diante do Golden State Warriors. O jogador tem uma média de 27,3 pontos, oito rebotes e 7,1 assistências nos 34 jogos que disputou pelo time de Los Angeles na temporada.

Outro problema para o Lakers no jogo desta sexta-feira, diante do Knicks é Kyle Kuzma, que lesionou as costas no duelo de quarta-feira frente ao Oklahoma City Thunder. Kuzma tem uma média de 18,3 pontos e 5,8 rebotes em 38 jogos.

O Los Angeles Lakers é o oitavo colocado na Conferência Oeste, com 21 vitórias e 17 derrotas.