LeBron James volta a brilhar e Heat bate Thunder na NBA

Além disso, LeBron obteve 12 rebotes e deu sete assistências pelo Heat. O astro só não conseguiu ampliar a marca de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra ao converter 14 de 24 - 58%. Chris Bosh somou 20 pontos e 12 rebotes para a equipe de Miami, que ganhou pela sexta vez consecutiva do Thunder, incluindo os últimos quatro jogos da decisão da temporada 2011/2012 da NBA.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 40 pontos e recuperou oito rebotes, mas errou os primeiro sete arremessos de quadra. Já Russell Westbrook terminou o jogo com 26 pontos e 10 assistências. Porém, perdeu seis vezes a bola. O Heat nunca esteve atrás no placar e chegou a ter uma vantagem de 19 pontos (79 a 56) quando faltavam cinco minutos para o final do terceiro período.

Assim, os atuais campeões da NBA se mantiveram na primeira colocação da Conferência Leste da NBA, com 36 vitórias em 50 partidas e uma sequência de sete triunfos. Já o Thunder sofreu a segunda derrota seguida e está na vice-liderança do Oeste, com 39 triunfos em 53 jogos.

Também na noite de quinta, o Clippers consolidou a sua supremacia em Los Angeles ao vencer o Lakers por 125 a 101. Chris Paul registrou 24 pontos e 13 assistências, enquanto Blake Griffin fez 18 dos seus 22 pontos no primeiro quarto, em que a sua equipe abriu 15 a 0 no Staples Center. Chauncey Billups converteu cinco arremessos de três pontos e terminou o jogo com 21.

Assim, o Clippers venceu os três jogos que disputou contra o Lakers nesta temporada, soma quatro triunfos consecutivos e ocupa a terceira colocação na Conferência Oeste. Kobe Bryant foi o destaque do Lakers com 20 pontos e 11 assistências. Já Dwight Howard anotou 18 pontos. Com a nova derrota, a equipe segue fora da zona de classificação para os playoffs, na 10ª colocação no Oeste.

Após a rodada de quinta, a NBA realiza neste fim de semana o All-Star Weekend, em Houston, com vários eventos, que começam a ser realizados nesta sexta-feira e se encerram no domingo com a disputa do jogo entre as equipes da Conferência Leste e Oeste. A temporada regular será retomada na terça-feira, com a disputa de nove jogos.