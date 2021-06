LeBron James voltará a usar a camisa 6 na próxima temporada da NBA

LeBron James está de mudança na próxima temporada. Ele ainda permanece na Califórnia e continua defendendo o Los Angeles Lakers. Porém, vai trocar de número. Deixará de usar a camisa 23 e voltará a vestir a 6. Com a mudança, volta a usar o número da sua época de Miami Heat. Em quatro temporadas com o time da Flórida e com a 6, foram quatro finais e dois títulos para a conta dele.

Além disso, LeBron James vai usar o número 6 no filme "Space Jam: Um Novo Legado". Com lançamento marcado para julho, o astro vai utilizar o longa para afirmar a nova numeração como uma marca pessoal.

Uma das questões que envolvia essa mudança de número era a chegada de Anthony Davis. Quando o ala-pivô chegou, em 2019, alguns rumores surgiram, apontando que LeBron James largaria o número 23 e o daria como um presente para Davis. Isso porque o companheiro usou a 23 em seus sete primeiros anos na NBA, defendendo o New Orleans Pelicans. Mas por conta de problemas com a produção de camisetas pela Nike, isso nunca ocorreu.

Agora que existe a possibilidade, isso não deve acontecer. Mesmo com a troca da numeração de LeBron James, Anthony Davis deverá permanecer com a camisa 3 na próxima temporada com os Lakers.

Multa

Pat Riley, presidente do Heat, foi multado pela NBA em US$ 25 mil (R$ 126 mil na cotação atual) na quarta-feira por comentários sobre LeBron James. De acordo com a liga, as falas do dirigente violaram as regras de "tampering", ou aliciamento, que proíbe executivos de falarem ou assediarem qualquer jogador que pertença a outra franquia.

No último dia 4, Riley fez os seguintes comentários durante uma entrevista a uma rádio. "Eu deixaria a chave sob o tapete se ele me ligasse e me avisasse que está vindo. Eu faria isso, mas duvido muito que a chave... Essa chave está enferrujada agora", disse.

"LeBron, veja, ele é um dos maiores de todos os tempos e esteve por quatro anos aqui em Miami. Se quisermos voltar e lembrar como foram aqueles quatro anos, foram quatro anos nas finais, quatro anos de emoção, dois títulos... Foi a melhor época para o Heat. Portanto, não desejo a ele nada além do melhor, e se ele quiser voltar, colocarei uma nova chave brilhante debaixo do tapete", completou Riley.

Vale ressaltar que LeBron James tem 36 anos e tem contrato com os Lakers para as próximas duas temporadas.