LeBron James lidera Lakers com 'triplo-duplo' em vitória sobre o ex-time na NBA

No reencontro com seu ex-time, LeBron James voltou a brilhar com a camisa do Los Angeles Lakers, na noite desta segunda-feira, em rodada da NBA. O astro marcou um "triplo-duplo" no triunfo dos Lakers sobre o então embalado Cleveland Cavaliers por 131 a 120, fora de casa.

LeBron anotou 38 pontos, 12 assistências e 11 rebotes. Foi a sexta vez nesta temporada que o jogador alcançou dois dígitos em três fundamentos, e a 105ª em sua carreira. Ele jogou na casa dos Cavaliers, que defendeu em duas passagens (entre 2003 e 2010 e entre 2014 e 2018), pela primeira vez nesta temporada.

Sob críticas da atual torcida, LeBron relembrou os velhos tempos nesta segunda. E liderou uma equipe que fez apresentação acima da média em comparação ao que vem fazendo em sua contestada temporada. Maior alvo da torcida, Russell Westbrook também elevou seu nível, com um "double-double" de 20 pontos e 11 assistências.

Com um retrospecto de 31 vitórias e 41 derrotas, os Lakers ocupam a nona colocação da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação ao play-in. Já o Cleveland, uma das surpresas da temporada, está em sexto lugar na Conferência Leste, com aproveitamento exatamente oposto ao dos Lakers: 41/31. Nesta segunda, o time foi liderado pelos 29 pontos e 17 assistências de Darius Garland.

Rivais diretos dos Cavaliers no Leste, o Boston Celtics e o líder Miami Heat também entraram em quadra na noite passada. Fora de casa, o Heat caiu diante do Philadelphia 76ers por 113 a 106. Tyrese Maxey foi o nome do jogo, com 28 pontos, incluindo nove em sequência na reta final da partida. Os Sixers estiveram desfalcados de Joel Embiid e James Harden, ambos lesionados.

Já classificado para os playoffs, o Miami Heat contou com boa atuação de Jimmy Butler (27 pontos), Bam Adebayo (22) e Kyle Lowry (20). Apesar do revés, o Heat segue líder, agora com aproveitamento de 47/25. O time da Filadélfia vem logo atrás, na segunda colocação, com 44/27, cada vez mais perto da classificação.

Em quarto lugar está o Boston Celtics, que venceu mais uma nesta segunda, a quarta consecutiva. Fora de casa, bateu o Oklahoma City Thunder por 132 a 123. Jayson Tatum se destacou na bela atuação coletiva dos visitantes, com 36 pontos. Jaylen Brown contribuiu com 25 pontos enquanto Grant Williams ajudou com 20 pontos.

Pela equipe da casa, Tre Mann registrou 35 pontos e Shai Gilgeous-Alexander anotou 31. O Thunder está no 14º e penúltimo posto da tabela do Oeste, com 20 vitórias e 52 derrotas, praticamente sem chances de avançar na competição. Os Celtics, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 45/28.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA

Charlotte Hornets 106 X 103 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 120 x 131 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 115 x 119 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 114 x 106 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 113 x 106 Miami Heat

Chicago Bulls 113 x 99 Toronto Raptors

Houston Rockets 115 x 97 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 123 x 132 Boston Celtics

Dallas Mavericks 110 x 108 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA

Orlando Magic x Golden State Warriors

New York Knicks x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers