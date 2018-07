LeBron lidera o Miami Heat em vitória sobre o Cleveland na NBA

MIAMI - LeBron James não tomou conhecimento do ex-time, o Cleveland Cavaliers, na noite de sábado, e liderou a vitória do Miami Heat por 114 a 107, em rodada da NBA. Com grande atuação, o astro foi decisivo para o triunfo sobre o time do brasileiro Anderson Varejão, em casa, com seus 25 pontos, nove rebotes e nove assistências.

O triunfo deixou o Miami mais próximo do líder Indiana Pacers na tabela da Conferência Leste. A equipe soma agora 17 vitórias e seis derrotas na temporada regular da NBA, contra 9 triunfos e 14 derrotas do Cleveland. O time de Varejão, que vinha de três vitórias seguidas, caiu para o 10º lugar, fora da zona de classificação para os playoffs.

O brasileiro começou a partida no banco de reservas, mas ficou em quadra durante 31 minutos e liderou os rebotes do Cleveland, com oito. Varejão contribuiu ainda com seis pontos. O maior pontuador do time foi Kyrie Irving, com 19 acertos.

Na mesma rodada, o Washington Wizards voltou a jogar sem o brasileiro Nenê, que se recupera de uma tendinite no pé direito. Sem ele, o time foi derrotado pelo Los Angeles Clippers por 113 a 97. Tiago Splitter também foi baixa no sábado e não participou da vitória do San Antonio Spurs sobre o Utah Jazz por 100 a 84.

Outro destaque da rodada foi o Portland Trail Blazers. A equipe aumentou sua vantagem na liderança da Conferência Oeste ao vencer o Philadelphia Sixers por 139 a 105. Agora o Portland soma 20 vitórias e quatro derrotas na temporada.

Confira os resultados da rodada de sábado:

Charlotte Bobcats 85 x 88 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 97 x 113 Los Angeles Clippers

Miami Heat 114 x 107 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 111 x 106 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 77 x 99 Toronto Raptors

Philadelphia Sixers 105 x 139 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 106 x 93 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 84 x 100 San Antonio Spurs

Jogos deste domingo:

Sacramento Kings x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Golden State Warriors