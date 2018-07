LeBron marca 34 pontos e lidera Cavaliers na vitória sobre o Bulls

A escalação do Cleveland Cavaliers muda quase que diariamente, a defesa apresenta momentos de caos, os apagões no início dos jogos vêm sendo comuns e Derrick Rose, o armador titular, está lesionado. O time, portanto, tem problemas. Mas LeBron James consegue compensar todos eles.

Escalado como armador, LeBron registrou 34 pontos, despertou o Cavaliers após um primeiro tempo ruim e o liderou na vitória por 119 a 112 sobre o Chicago Bulls, em casa, pela rodada de terça-feira da NBA. Ainda que distribua a bola e conduza o ataque de Cleveland, ele não era escalado como armador desde uma partida em 2012 pelo Miami Heat.

Além de ser o cestinha da partida, LeBron também distribuiu 13 assistências, incluindo um lindo passe de costas para Jae Crowder converter um arremesso de três em uma ofensiva de 15 a 3 do Cavaliers durante o terceiro quarto. Kevin Love acumulou 20 pontos e 12 rebotes pelo Cleveland. Dwyane Wade, que pediu ao técnico Tyronn Lue para deixar o quinteto titular, saiu do banco e colaborou com 11 pontos.

Justin Holiday marcou 25 pontos e o novato Lauri Markkanen acrescentou 19 para o Bulls, que acertou 17 arremessos de três. O finlandês se tornou o primeiro jogador da história da NBA a converter dez arremessos de três pontos nas suas três primeiras partidas na liga.

O Cavaliers vinha de uma humilhante derrota para o Orlando Magic e sua defesa esteve atroz no primeiro tempo, quando o Bulls acertou 12 arremessos de três e somou 68 pontos.

Na noite de terça, o time começou o quarto período perdendo por 92 a 91, antes de Love acertar um arremesso de três, seguidos por dois de Kyle Korver em um período de 33 segundos. O Bulls ficou a seis pontos nos últimos dois minutos, mas o time de Cleveland reagiu com dois rebotes ofensivos para ganhar tempo, antes de LeBron superar Markkanen e acertar uma bandeja com a mão esquerda para deixar o marcador em 118 a 110. Assim, definiu o triunfo da sua equipe, agora com três triunfos em quatro jogos. Já o Bulls ainda não venceu e soma três derrotas.

OUTROS JOGOS

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Boston Celtics superou o New York Knicks por 110 a 89, em casa. Jaylen Brown marcou 23 pontos, Jayson Tatum anotou 22, Kyrie Irving somou 20 pontos e sete assistências e Al Horford acumulou 13 pontos e 13 rebotes pelo Celtics, que havia perdido os dois primeiros jogos da temporada, mas agora venceu dois seguidos.

O Knicks ainda não venceu na temporada após três partidas disputadas. Enes Kanter somou 19 rebotes e 16 pontos pelo time de Nova York, que anotou a primeira cesta do jogo, mas depois não liderou mais o placar.

Invicto neste começo de temporada, o Los Angeles Clippers assegurou o terceiro triunfo ao bater, em casa, o Utah Jazz por 102 a 84. Blake Griffin marcou 22 pontos e Patrick Beverley somou 19 pelo Clippers, que teve todos os seus titulares com produção ofensiva de dois dígitos - Austin Rivers marcou 16 pontos, Danilo Gallinari fez 14 e De Andre Jordan somou 11 pontos e 18 rebotes.

No Jazz, com duas vitórias e duas derrotas, o novato Donovan Mitchell marcou 19 pontos e Thabo Sefolosha acumulou 12 rebotes e 11 pontos. O brasileiro Raulzinho jogou por 16 minutos, com cinco pontos e um rebote.

O Indiana Pacers surpreendeu ao vencer o Minnesota Timberwolves por 130 a 107, fora de casa, com 28 pontos de Victor Oladipo e 21 de Cory Joseph. Com 41 pontos e 12 rebotes de Aaaron Gordon, o Orlando Magic superou o Brooklyn Nets por 125 a 121, em casa. Já o Portland Trail Blazers derrotou o New Orleans Pelicans por 103 a 93 com 23 pontos de CJ McCollum.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Utah Jazz

Golden State Warriors x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Washington Wizards