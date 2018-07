LeBron marca no final, Cavaliers bate Bulls e iguala a série

LeBron James devolveu na mesma moeda a derrota de dois dias atrás. Neste domingo à noite, ele marcou no último segundo e garantiu a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Chicago Bulls, fora de casa, por 86 a 84, pela segunda fase dos playoffs da NBA. O resultado empata a série melhor de sete de partidas do confronto entre os dois times em 2 a 2 pela semifinal da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos.

O time visitante entrou em quadra engasgado com a derrota da última partida em seus domínios com uma cesta de Derrick Rose também no estouro do cronômetro. Desta vez, a partida estava empatada em 84 a 84 quando o astro do time recebeu passe na zona morta e arremessou praticamente dos três com a marcação em cima. A bola caiu e, como pisou na linha, valeram os dois pontos, suficientes para deixar tudo igual nos playoffs.

Lebron deixou a quadra ainda como um dos grandes destaques do jogo ao anotar um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes. O cestinha do jogo, no entanto, foi o armador do Chicago Bulls, Rose, com 31 pontos.

A vitória volta a deixar o Cavaliers com a vantagem de decidir a vaga às finais da conferência em casa. A próxima partida contra o Bulls acontecerá na próxima terça, em Cleveland. O sexto jogo volta para Chicago, na quinta-feira, e um eventual jogo 7 será realizado em Ohio.