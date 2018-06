LeBron obtém feito inédito, faz 'double-double' e Cavaliers vence o líder Raptors

Liderado por mais uma atuação de gala de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Toronto Raptors por 132 a 129, em casa, em um dos jogos da rodada desta quarta-feira à noite da NBA. O triunfo diante do atual líder da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos foi abrilhantado pelo desempenho espetacular do astro maior dos anfitriões, que foi o autor de um "double-double" de 35 pontos e 17 assistências.

Para completar, LeBron fez história com um feito inédito. Ele se tornou o primeiro jogador da competição, em todos os tempos, a não sofrer nenhuma perda de bola em uma partida em que um atleta somou ao menos 35 pontos e 15 assistências. Ou seja, esteve quase perfeito em quadra nesta que foi a 42ª vitória em 71 jogos da equipe de Ohio na temporada regular, retrospecto que a garante na terceira posição do Leste.

"Nunca havia visto algo assim", afirmou o assistente-técnico do Cavaliers, Larry Drewm, que dirigiu o time no lugar de Tyronn Lue, afastado do comando da equipe desde a última segunda-feira para poder cuidar de problemas de saúde. "É simplesmente assombroso o que LeBron faz noite após noite. É alucinante a maneira pela qual mantém o seu nível", completou.

E este triunfo teve um sabor especial para o time de Cleveland, pois a maior derrota sofrida até então pela equipe de Ohio nesta edição da NBA foi aplicada justamente pelo Raptors, que em janeiro massacrou o adversário por 133 a 99, no Canadá. E, apesar do "troco" que levou nesta quarta-feira, a franquia de Toronto segue na liderança disparada do Leste, agora com 19 derrotas em 72 confrontos.

Além de ser liderado por LeBron, o Cavaliers contou com grande atuação de Kevin Love no jogo desta quarta-feira. Ele também contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 23 pontos e pegar 12 rebotes. Para completar, George Hill estava com a mão calibrada pela equipe da casa e fez outros 22 pontos.

Pelo lado do Raptors, Kyle Lowry foi o cestinha do time, com 24 pontos, enquanto DeMar DeRozan contabilizou outros 21. Entretanto, eles não foram capazes de impedir a primeira derrota fora de casa dos líderes após uma incrível sequência de nove triunfos como visitantes na competição.

HOWARD TAMBÉM FAZ HISTÓRIA

Outro jogador que fez história na rodada desta quarta-feira à noite da NBA foi Dwight Howard, autor de 32 pontos e inacreditáveis 30 rebotes na vitória do Charlote Hornets sobre o Brooklyn Nets, por 111 a 105, em Nova York.

Ele se tornou apenas o oitavo jogador da NBA, em todos os tempos, a fazer ao menos 30 pontos e 30 rebotes em uma partida. E também é o primeiro a obter este feito desde que Kevin Love conseguiu esta façanha em 12 de novembro de 2010, então pelo Minnesota Timberwolves.

Impulsionado por essa atuação fantástica de Howard, o Hornets se garantiu na décima posição do Leste, agora com 31 vitórias em 72 jogos, enquanto o Nets é o 13º e antepenúltimo colocado desta conferência, com 49 derrotas no mesmo número de partidas.

FELÍCIO É CESTINHA, MAS BULLS PERDE

Em outro duelo da rodada desta quarta à noite, o brasileiro Cristiano Felício se destacou como cestinha do Chicago Bulls, com 16 pontos, mas não evitou a massacrante derrota de 135 a 102 para o Denver Nuggets, em casa.

Os visitantes contaram com 22 pontos de Paul Millsap e outros 21 de Nikola Jokic e arrasaram para seguir na briga por uma vaga nos playoffs da NBA. O time agora tem 39 vitórias em 72 jogos e está logo abaixo da zona de classificação à próxima fase, em nono lugar da Conferência Oeste, enquanto o Bulls é apenas o 12º colocado do Leste, com 47 derrotas em 71 jogos.

Felício, por sua vez, ainda somou cinco rebotes e brilhou com uma linda enterrada ao finalizar um contra-ataque da equipe de Chicago no confronto desta quarta.

OUTROS JOGOS

Logo abaixo do Cleveland Cavaliers, em quarto lugar do Leste, está o Philadelphia 76ers, que em outro duelo desta quarta derrotou o Memphis Grizzlies por 119 a 105, em casa. O Indiana Pacers, quinto colocado, caiu por 96 a 92 diante do New Orleans Pelicans, quinto do Oeste, como visitante. Já o Miami Heat, na sétima posição, passou pelo New York Knicks por 119 a 98, na Flórida.

O San Antonio Spurs, por sua vez, se garantiu na sexta posição do Oeste ao bater o Washington Wizards por 98 a 90, no Texas, onde o time da capital norte-americana terminou a noite no sexto lugar do Leste.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 132 x 129 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 119 x 105 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 105 x 111 Charlotte Hornets

Miami Heat 119 x 98 New York Knicks

Chicago Bulls 102 x 135 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 120 x 127 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 98 x 90 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 96 x 92 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Sacramento Kings x Atlanta Hawks