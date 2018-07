LeBron quebra recorde de assistências dos Cavaliers em vitória

LeBron James segue fazendo história na NBA pelo Cleveland Cavaliers. Na rodada de terça-feira, o astro se tornou o jogador com mais assistências - 4.214 - na história da equipe de Ohio e a liderou no triunfo sobre o Dallas Mavericks por 127 a 94, fora de casa.

Numa partida em que chamou a atenção por não utilizar sua tradicional fita na cabeça, LeBron acabou o confronto como cestinha, com 27 pontos, além de ter obtido sete rebotes e dado oito assistências, marca que o levou a se isolar do recorde de Mark Price, com 4.206, ao qual ele já havia se igualado no confronto anterior do Cavaliers.

Mas não foi só LeBron quem se destacou pelo time de Cleveland, tanto que outros três jogadores anotaram ao menos 20 pontos. Kyrie Irving fez 22, Kevin Love somou 21 e obteve 14 rebotes e J.R. Smith também marcou 21 pontos.

Em ótima fase, o Cavaliers venceu 12 dos últimos 13 jogos contra times da Conferência Oeste e deixou para trás uma sequência de 14 tropeços no Texas. E com 41 vitórias e 25 derrotas, o time de Cleveland ocupa a vice-liderança da Conferência Leste. Chandler Parsons fez 18 pontos e liderou o Mavericks, que ocupa a sétima colocação no Oeste, com a mesma campanha do Cavaliers.

Embalado, o San Antonio Spurs conquistou a sua sexta vitória consecutiva ao bater o Toronto Raptors por 117 a 107, em casa, na noite de terça-feira. Kawhi Leonard se destacou pelos atuais campeões da NBA ao totalizar 24 pontos e 11 rebotes, além de ter roubado cinco bolas, enquanto o francês Tony Parker fez 23 pontos e deu nove assistências.

O brasileiro Tiago Splitter atuou por 27 minutos, com seis pontos, quatro rebotes e uma assistência. Já Tim Duncan, que no confronto anterior do Spurs não havia acertado sequer um arremesso de quadra, fez logo a primeira cesta da partida e terminou o confronto com 12 pontos em 13 rebotes pelo time de San Antonio, o sexto colocado da Conferência Oeste, com 40 vitórias e 23 derrotas.

Em queda, o Raptors sofreu a quarta derrota consecutiva, apesar dos 32 pontos de Kyle Lowry, cestinha da partida, e dos 21 de DeMar DeRozan. Amir Johnson acumulou 16 pontos e 14 rebotes. O time canadense está em quarto lugar no Leste com 38 triunfos e 26 derrotas.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 118 x 86 Orlando Magic

Brooklyn Nets 91 x 111 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 94 x 127 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 117 x 107 Toronto Raptors

Utah Jazz 87 x 82 New York Knicks

Los Angeles Lakers 93 x 85 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Houston Rockets