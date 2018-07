LeBron quebra recorde e Miame Heat bate o Portland Trail Blazers na NBA

MIAMI - No jogo que ficou marcado por um recorde expressivo de LeBron James, o Miami Heat venceu o Portland Trail Blazers por 117 a 104, em casa, na rodada da última terça-feira à noite da NBA. O astro da equipe da Flórida se tornou o primeiro jogador da história da liga nacional de basquete dos Estados Unidos a marcar 30 ou mais pontos em seis jogos seguidos e com pelo menos 60% de eficiência nos arremessos.

E LeBron atingiu essa marca ao contabilizar exatos 30 pontos no triunfo sobre o Blazers, sendo que ele teve 73,1% de aproveitamento, ajudando o seu time a conquistar a sexta vitória consecutiva na competição. Para completar, o líder do Heat quase garantiu um "double-double" ao fazer nove assistências.

Com sua incrível regularidade, LeBron quebrou o recorde que dividia até a última terça-feira com Adrian Dantley e Moses Malone. O primeiro deles fez ao menos 30 pontos em cinco partidas seguidas pelo Utah Jazz na temporada 1979/1980 da NBA, enquanto o segundo obteve o mesmo feito duas temporadas depois, com a camisa do Houston Rockets. O feito fez o site oficial da NBA chamar o astro do Heat de rei ao destacar a nova marca do atleta.

O cestinha da equipe de Miami no duelo da última terça, porém, acabou sendo Chris Bosh, com 32 pontos, e ele ainda brilhou com 11 rebotes. Dwyane Wade, com 24 pontos, nove rebotes e sete assistências, também se destacou pelo atual campeão da NBA, que lidera a Conferência Leste com 35 vitórias e 14 derrotas.

Já o Blazers, nono colocado da Conferência Oeste, teve Damian Lillard como cestinha do confronto em Miami, com 33 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge contabilizou 29 e foi o segundo maior pontuador da equipe de Portland.

LAKERS VENCEM, MAS KOBE VAI MAL

Se LeBron atingiu uma marca histórica, Kobe Bryant amargou uma péssima atuação ofensiva na última terça-feira. Embora o Los Angeles Lakers tenha vencido o Phoenix Suns por 91 a 85, em casa, o astro fez apenas quatro pontos em 35 minutos jogados, nos quais acertou apenas um de oito arremessos de quadra. Foi o seu pior desempenho ofensivo em 17 anos de carreira na NBA.

Fato raríssimo, o exímio arremessador foi o menor pontuador do Lakers, que teve Dwight Howard e Antawn Jamison empatados como cestinhas, com 19 pontos cada um, sendo que o primeiro deles garantiu um "double-double" ao apanhar 18 rebotes.

Pelo lado do Suns, Michael Beasley e Luis Scola foram os que mais marcaram, com 18 e 15 pontos, respectivamente, mas não conseguiram evitar a 36.ª derrota da equipe que figura na última posição da Conferência Oeste, na qual o Lakers está na modesta décima colocação, com apenas 25 vitórias em 53 partidas disputadas.

Confira os resultados da rodada de terça-feira na NBA:

Toronto Raptors 109 x 108 Denver Nuggets

Miami Heat 117 x 104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 108 x 101 Sacramento Kings

Utah Jazz 109 x 94 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 91 x 85 Phoenix Suns

Golden State Warriors 107 x 116 Houston Rockets

Confira os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

Boston Celtics x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

New York Knicks x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

New Orleans Hornets x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Houston Rockets