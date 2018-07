LeBron reestreia no Cleveland Cavaliers com 12 pontos e vitória

De volta ao Cleveland Cavaliers, equipe que defendeu entre 2003 e 2010 na NBA, o astro LeBron James fez a sua reestreia na equipe na noite deste domingo, na pré-temporada das equipes para a disputa da liga norte-americana de basquete. E o astro ajudou a sua equipe a derrotar o Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 107 a 80, em amistoso disputado na Quicken Loans Arena, em Cleveland.

LeBron atuou por 19 minutos pelo Cavaliers e somou 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Já o brasileiro Anderson Varejão começou a partida no banco de reservas, mas mesmo assim teve desempenho destacado, especialmente no garrafão, ao obter 15 rebotes. Além disso, ele fez seis pontos e deu uma assistência nos 16 minutos em que permaneceu em quadra.

Kyrie Irving marcou 16 pontos pelo Cavaliers e Tristan Thompson contribuiu para o triunfo da sua equipe com 14 pontos e 13 rebotes. Sylven Landesberg, do time israelense, foi o cestinha da partida, com 21 pontos.

O Maccabi é o atual campeão europeu, numa conquista em que foi dirigido por David Blatt, que recentemente trocou a equipe israelense exatamente pelo Cavaliers, para a sua primeira experiência na NBA como técnico.

Além disso, o time israelense perdeu no final de setembro a Copa Intercontinental de Basquete para o Flamengo, em confronto disputado no Rio, na HSBC Arena. No próximo sábado, o ginásio será o palco do confronto entre o Cavaliers e o Miami Heat, antigo time de LeBron, em amistoso da pré-temporada da NBA.