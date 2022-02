LeBron retorna com triplo-duplo em vitória suada dos Lakers sobre os Knicks

Após desfalcar o Los Angeles Lakers por cinco jogos, em razão de uma lesão no joelho esquerdo, o astro LeBron James retornou como um dos protagonistas de uma partida cheia de emoções, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo (horário de Brasília). Autor de um triplo-duplo, o camisa 6 ajudou a equipe californiana a recuperar uma diferença de 21 pontos para vencer o New York Knicks por 122 a 115, em duelo decidido na prorrogação.

LeBron marcou 29 pontos, pegou 13 rebotes e deu dez assistências na partida, para a alegria do treinador Frank Vogel. "Ele é incrível, ele foi especial esta noite. Acho que a folga fez bem para ele, foi simplesmente um grande desempenho. Nós não queríamos jogar com ele por 39 minutos, mas a prorrogação afetou isso", afirmou o técnico.

A grande apresentação foi acompanhada por outros jogadores que viveram uma noite inspirada. Anthony Davis anotou um duplo-duplo de 28 pontos e 17 rebotes, enquanto Malik Monk fez 29 pontos, além de ter acertado quatro bolas de três.

Cada um contribuiu um pouco para transformar uma diferença negativa de 21 pontos para 9 a favor, no fim do segundo período. Depois disso, os Knicks buscaram o empate e levaram o jogo para a prorrogação, mas os Lakers retomaram a vantagem nos minutos complementares e garantiram a vitória. O time de Los Angeles está na nona colocação da Conferência Oeste, e a equipe de Nova York ocupa o 12º lugar do Leste.

A rodada de sábado também teve equipes do topo das conferências em quadra. O Phoenix Suns, líder do Oeste, contou com um duplo-duplo de Deandre Ayton, autor de 20 pontos e 16 rebotes, para vencer o Washington Wizards por 95 a 80. Já o terceiro colocado Memphis Grizzlies, novamente liderado por Ja Morant, desta vez com 33 pontos, bateu o Orlando Magic por 135 a 115.

Enquanto isso, o Miami Heat, vice-líder da tabela leste, venceu o Charlotte Hornets por 104 a 86, em partida liderada por Jimmy Butler. Logo abaixo do time da Flórida na classificação, o Milwaukee Bucks triunfou por 137 a 108 contra o Portland Trail Blazers. Bobby Portis marcou 30 pontos e Giannis Antetokounmpo flertou com um triplo-duplo ao marcar 29 pontos, pegar nove rebotes e distribuir seis assistências.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

Orlando Magic 135 x 115 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 86 x 104 Miami Heat

Washington Wizards 80 x 95 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 122 x 115 New York Knicks

Portland Trail Blazers 108 x 137 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 113 x 103 Oklahoma City Thunder