LeBron se destaca e Lakers superam Knicks para alcançar 30ª vitória na temporada

Em mais uma noite inspirada de LeBron James, o Los Angeles Lakers superou o New York Knicks por 117 a 87, nesta terça-feira, em casa, e alcançou a marca de 30 vitórias na temporada regular da NBA. O time da Califórnia tem a segunda melhor campanha da competição até agora, atrás apenas do Milwaukee Bucks.

LEIA TAMBÉM > Boeing ucraniano com 176 passageiros a bordo cai após decolar no Irã

Cestinha da partida, LeBron anotou 31 pontos e obteve cinco rebotes e cinco assistências. Mas foi outro fundamento que fez o astro fazer história novamente. Ao registrar duas roubadas de bola, atingiu a marca de 1984 em sua carreira, superando Allen Iverson (1983) na lista histórica deste fundamento e assumindo a 13ª posição geral.

O duelo em Los Angeles foi marcado pelo equilíbrio nos três primeiros períodos, com ritmo alucinante no primeiro quarto. Os Lakers só deslancharam na parte final da partida, quando abriram 15 pontos de vantagem. Neste momento, já não contavam com Anthony Davis, um dos destaques da equipe na temporada.

Davis sofreu uma dura queda em quadra numa disputa de bola com Julius Randle e acusou uma pequena lesão logo abaixo da lombar, nas costas, no terceiro quarto. Sem o jogador, os Lakers contaram com boas atuações de Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope, com 16 e 15 pontos, respectivamente.

Com o trio em bom momento, a equipe da casa faturou sua sexta vitória consecutiva, a 30ª na temporada em 37 jogos. O time de Los Angeles lidera a Conferência Oeste. Já os Knicks - liderados pelos 19 pontos de R.J. Barrett - são apenas o 13º da Conferência Leste, com 10 triunfos e 27 derrotas.

Também na noite desta terça, o Toronto Raptors foi derrotado pelo Portland Trail Blazers por 101 a 99, diante de sua torcida. Carmelo Anthony, cestinha da partida, decidiu o duelo ao anotar a cesta decisiva faltando apenas quatro segundos para o fim do jogo, garantindo o triunfo dos Blazers sobre os atuais campeões da NBA.

Anthony marcou 28 pontos e pegou sete rebotes, enquanto Damian Lillard quase obteve um "double-double" ao registrar 20 pontos e nove assistências. Hassan Whiteside, por sua vez, obteve dois dígitos em dois fundamentos ao contribuir com 14 pontos e 16 rebotes.

Pelos Raptors, Kyle Lowry (24 pontos e dez rebotes) e Serge Ibaka (17 pontos e 11 rebotes) obtiveram "double-double". Mas não evitaram a 13ª derrota do time canadense, que não conseguiu se aproximar dos líderes da Conferência Leste - soma 24 vitórias. A equipe é a quarta colocada na tabela.

Já o Portland Trail Blazers figura na décima posição do Oeste, com 16 triunfos e 22 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 113 x 115 Detroit Pistons

Toronto Raptors 99 x 101 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 103 x 111 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 119 x 112 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 103 x 114 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 117 x 87 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Utah Jazz x New York Knicks

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks