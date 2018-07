LeBron se destaca, mas Cavaliers perde do Raptors fora de casa

Lowry fez a diferença no equilibrado duelo ao anotar 27 pontos, marcando 11 de 17 tentativas de arremesso. O argentino Luis Scola contribuiu com 15 pontos e sete rebotes. Com a dupla, o time da casa assumiu a dianteira no segundo tempo, após empate no primeiro e segundo quartos, e buscou sua 10ª vitória. Com seis derrotas, ocupa o quinto lugar no Leste.

Do lado do Cavaliers, LeBron anotou 24 pontos e se tornou o 18º maior cestinha da história da NBA. O astro da equipe contribuiu ainda com oito assistências e seis rebotes. Kevin Love conseguiu um duplo-duplo de 21 pontos e 13 rebotes.

Anderson Varejão não pontuou nos oito minutos em que esteve em quadra. Outro brasileiro no confronto, Lucas Bebê não saiu do banco do Raptors. Apesar de somar sua quarta derrota, o Cavaliers segue liderando a Conferência Leste, com 11 vitórias.

Também teve brasileiro em quadra no duelo entre Charlotte Hornets e Washington Wizards. Nenê foi derrotado com seu Wizards pelo placar de 101 a 87, fora de casa. Em noite de atuação discreta, anotou seis pontos em 17 minutos. O Hornets conquistaram a vitória graças a uma série de 25 pontos seguidos marcados no quarto final do jogo. A equipe tem agora nove vitórias e seis derrotas, na sexta colocação do lado Leste. O Washington, mais irregular, tem 6/6 e segue afastado da zona de classificação para os playoffs.

Se Nenê não empolgou, Raulzinho deu boa contribuição para o triunfo do Utah Jazz sobre o Los Angeles Clippers por 102 a 92, fora de casa. Titular, anotou 10 pontos e participou de quase todas as jogadas dos visitantes. Os maiores destaques da partida foram Blake Griffin, que anotou 40 pontos para o Clippers, e Gordon Hayward, com 33 para o Jazz.

Destaque negativo neste início de temporada regular da NBA, o Philadelphia 76ers esteve perto de faturar sua primeira vitória nesta quarta. Liderava o placar por cinco pontos, a três minutos do fim, mas acabou superado pelo Boston Celtics por 84 a 80, fora de casa. Foi a 16ª derrota do time de Philadelphia, lanterna isolado da Conferência Leste. O Boston é o nono colocado, com oito vitórias e sete derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 100 x 91 New York Knicks

Charlotte Hornets 101 x 87 Washington Wizards

Detroit Pistons 104 x 81 Miami Heat

Boston Celtics 84 x 80 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 103 x 99 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 110 x 99 Brooklyn Nets

Houston Rockets 93 x 102 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 99 x 95 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 118 x 129 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 88 x 83 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 114 x 120 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 92 x 102 Utah Jazz