LeBron se revolta com jornalista que insinuou relacionamento entre seu filho e ex de Pippen

Recentemente, o filho de LeBron James, que tem o mesmo nome do pai mas é chamado de Bronny, se viu envolto em rumores bizarros: de que estaria tendo um relacionamento com Larsa Pippen, ex-esposa de Scottie Pippen e 30 anos mais velha que ele, após o jovem de 16 anos comentar uma foto da modelo no Instagram com um emoji.

Na sequência, o jornalista Robert Littal, do portal BSO, dizer que Bronny e Larsa estariam trocando mensagens privadas, o que aumentou os rumores. A situação revoltou tanto os diretamente envolvidos na história quanto os pais do garoto.

Bronny foi o primeiro a se manifestar. "Simplesmente dei um 'curtir' na foto da mãe de um dos meus melhores amigos. Vocês são todos muito infantis", disse o jovem de 16 anos nas redes sociais, que ainda está no ensino médio.

Bronny responds about the like on Larsa’s picture pic.twitter.com/cQHhNHGCkV — NBA Retweet (@RTNBA) December 27, 2020

Depois foi a vez de Savannah Bond, mãe de Bronny e esposa de LeBron. "Com tudo que está acontecendo no mundo e essa m**** é do que estão falando o dia todo. No final, estão falando de um menor. Não importa que tipo de 'celebridade' vocês acham que ele é, é uma criança e esta m**** tem que terminar", escreveu Bond. LeBron repostou a mensagem dela e acrescentou: "Vocês f****** com o garoto errado. Boa sorte. Não vai ser algo bonito", ameaçando tomar medidas legais.

UH OH: Lebron James appears to respond to speculation by some that his son Bronny was romantically involved Larsa Pippen after Bronny liked one of Larsa’s pictures. Those rumors have been debunked. Lebron said “Y’all f*cked with the wrong one now! Good luck. It won’t be cute!” pic.twitter.com/e82qXKg0wM — Def Noodles (@defnoodles) December 27, 2020

Por fim, Larsa também negou os rumores. "Essas histórias são tão repugnantes. O fato de que os amigos dos meus filhos não podem curtir as minhas fotos sem que alguém escreve uma m**** estranha é uma loucura. Vou te processar por escrever essas mentiras nojentas", prometeu a modelo, se referindo a Robert Littal.