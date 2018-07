LeBron será eleito MVP da temporada da NBA, diz jornal

O ala LeBron James, do Cleveland Cavaliers, será escolhido pela segunda vez consecutiva como o Jogador Mais Valioso da temporada (Most Valuable Player, MVP em inglês) da NBA, diz o jornal Plain Dealer, da cidade de Cleveland.

Segundo a publicação, LeBron receberia o prêmio no próximo domingo em sua cidade natal, Akron, que fica a pouco mais de 60 quilômetros de Cleveland. A NBA não quis fazer comentários sobre o assunto e disse que o anúncio oficial do MVP desta temporada será feito neste final de semana. Caso o noticiado pelo Plain Dealer se confirme, LeBron receberá o prêmio pela segunda vez em Akron.

No ano passado, o ala de 25 anos voltou ao ginásio do colégio Akron St. Vincent-St. Mary, lugar onde começou a se tornar uma estrela do basquete, onde recebeu o prêmio da NBA diante de familiares, amigos, ex-professores e estudantes.

Se vier a ser escolhido como MVP pela segunda vez seguida, LeBron se une a um grupo seleto integrado por astros como Michael Jordan, Magic Johnson, Steve Nash, Tim Duncan, Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone e Larry Bird.

Até agora, Russell, Chamberlain e Bird são os únicos jogadores que receberam o prêmio por três anos consecutivos. Nesta temporada, LeBron sustenta uma média de 29,7 pontos, 7,3 rebotes e 8,6 assistências por partida, a mais alta da NBA atualmente.

No ano passado, o ala foi eleito MVP com 109 dos 121 votos dados para o primeiro lugar, superando o ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Kobe, que foi o MVP em 2008, e o ala Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, são tidos como os principais adversários de LeBron na disputa deste ano.

Depois de eliminar o Chicago Bulls na rodada inicial dos playoffs da NBA por 4 a 1, o Cleveland Cavaliers, time do brasileiro Anderson Varejão, entra em quadra neste sábado contra o Boston Celtics na primeira partida das semifinais da Conferência Leste.