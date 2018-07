LeBron treina e deve reforçar Miami em partida decisiva Depois de assustar a torcida do Miami ao deixar a quadra praticamente carregado no fim do último quarto do jogo quatro contra o Oklahoma City Thunder, na noite de terça-feira, o astro LeBron James treinou normalmente nesta quarta e deve estar em quadra no dia seguinte para tentar conquistar o seu primeiro anel de campeão da NBA.