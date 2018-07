LeBron volta a brilhar e Cavaliers fatura a 10ª vitória seguida na NBA

Após ser expulso pela primeira vez na carreira no último jogo, LeBron James voltou a brilhar com a camisa do Cleveland Cavaliers na noite desta quinta-feira. Ele liderou a equipe na busca pela 10ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA, com o triunfo sobre o Atlanta Hawks por 121 a 114, fora de casa. Pela mesma rodada, o Boston Celtics venceu mais e manteve a liderança da Conferência Leste.

+ Curry volta, brilha na prorrogação e lidera vitória do Warriors sobre o Lakers

+ Brasil supera Venezuela e vence 2ª nas Eliminatórias do Mundial

LeBron vinha de expulsão no jogo de terça, quando até jogou bem contra o Miami Heat, mas teve sua performance ofuscada pela exclusão. Nesta quinta, ele até discutiu com a arbitragem, porém evitou manifestações excessivas. Assim, teve mais tempo para brilhar em quadra.

O astro anotou mais um "double-double", o seu 14º em 22 jogos na temporada. Desta vez com 24 pontos e 12 assistências. Ele ainda se destacou nos tocos e numa precisa cesta de três pontos nos instantes finais da partida. Kevin Love também deu boa contribuição à equipe visitante, com 25 pontos e 16 rebotes.

Pelo Hawks, Dennis Schroder foi o cestinha da equipe e da partida. Ele anotou 27 pontos e teve a companhia de Ersan Ilyasova, com seus 22 pontos.

Com sua décima vitória seguida, o Cavaliers já ameaça os primeiros colocados da Conferência Leste. Tem 15 triunfos e sete derrotas, colando no Detroit Pistons, vice-líder, com 14 vitórias e seis revezes.

A liderança segue com o Boston Celtics, principalmente depois do triunfo sobre o Philadelphia 76ers por 108 a 97, também na noite desta quinta-feira. Fora de casa, sustentou a melhor campanha da temporada até agora ao atingir a 19ª vitória - tem apenas quatro derrotas.

Kyrie Irving, mais uma vez, conduziu o time visitante. Ele foi o cestinha do confronto, com 36 pontos, 20 deles somente no primeiro tempo. Al Horford contribuiu com 21 pontos e oito rebotes. E Marcus Morris registrou 17 pontos. Pelo Sixers, Dario Saric foi o maior destaque, com um "double-double" de 18 pontos e 10 rebotes.

Desgastado, o time de Filadélfia disputou seu terceiro jogo em quatro noites. Foram duas derrotas nas três partidas. O novo tropeço fez a equipe estacionar na tabela do lado Leste. É o quinto colocado, com 12 vitórias e nove derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 97 x 108 Boston Celtics

Atlanta Hawks 114 x 121 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 110 x 111 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 91 x 103 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 107 x 126 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Orlando Magic x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Miami Heat x Charlotte Hornetts

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Utah Jazz x New Orleans Pelicans