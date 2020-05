Lenda da NBA, Patrick Ewing testa positivo para covid-19 e está internado

Patrick Ewing, um dos melhores pivôs da história da NBA, anunciou nesta sexta-feira que testou positivo para o novo coronavírus. O ex-jogador, que atualmente comanda a equipe masculina de basquete da Universidade de Georgetown, está internado e revelou a notícia aos fãs por meio da sua conta no Twitter.

"Quero compartilhar que testei positivo para a covid-19. Esse vírus é grave e não deve ser subestimado. Quero dizer a todos que se mantenham seguros e cuidem de si e dos seus entes queridos. Vou ficar bem e todos sairemos dessa", escreveu Ewing.

Em nota, a Universidade de Georgetown afirmou que o ex-jogador está "sob cuidados e isolado em um hospital" e ele é o único membro do programa de basquete masculino da unidade de ensino que testou positivo para o coronavírus.

Ewing jogou grande parte da sua carreira no New York Knicks - foram 15 temporadas defendendo a equipe. Ele também tem passagens pelo Seattle Supersonics e Orlando Magic. Entre as maiores conquistas do astro estão as medalhas de ouro olímpicas dos Jogos de Los Angeles, em 1984, e de Barcelona, em 1992. A sua aposentadoria se deu em 2012.