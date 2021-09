Lenda do basquete, Magic Johnson diz que LeBron James é o 'melhor da atualidade' na NBA

Apesar de LeBron James estar com quase 37 anos, ele ainda continua sendo um dos melhores jogadores da NBA. Mas se essa decisão coubesse a Magic Johnson, lenda do basquete dos Estados Unidos, o ala do Los Angeles Lakers está claramente no topo da liga americana de basquete.

Os dois astros se encontraram no SoFi Stadium, em Los Angeles, no final de semana, para a partida entre Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys, pela NFL (liga de futebol americano). E com isso postaram em suas respectivas redes sociais uma foto da reunião que aconteceu no jogo. Mas em seu post, a lenda dos Lakers enalteceu a força que LeBron James tem na NBA, o chamando de "melhor jogador de basquete na atualidade".

Embora a saída do ex-armador dos Lakers tenha sido conturbada, sua relação com o astro atual parece intacta. Magic Johnson foi o presidente de operações de basquete da franquia entre 2017 e 2019 e teve grande influência no contrato de LeBron James com o time de Los Angeles em 2018, contratado após jogar por quatro temporadas pelo Cleveland Cavaliers.

Mesmo já estando na fase final de sua carreira, LeBron James continua competindo em alto nível. Na temporada passada, ele teve médias de 25 pontos, 7,8 assistências e 7,7 rebotes, mesmo tendo perdido 27 partidas devido à lesão no tornozelo. Enquanto saudável, o astro estava dentre os favoritos ao prêmio de MVP (melhor jogador), como o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, e o pivô sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets.

Assim como James vai escrevendo sua história, Magic Johnson ficou marcado como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Atuando pelos Lakers duarante toda a carreira, teve grande destaque durante a década de 1980 e 1990, conquistando cinco títulos da NBA (1980, 1982, 1985, 1987 e 1988) e sendo eleito o MVP por três temporadas (1980, 1982 e 1987). Ao lado de Michael Jordan, o atleta também fez parte do Dream Team que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992.