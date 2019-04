Lenda do Boston Celtics, John Havlicek morre aos 79 anos nos EUA

Lenda do Boston Celtics, John Havlicek morreu aos 79 anos nesta quinta-feira. O ala-armador conquistou oito títulos da NBA (1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974 e 1976), todos eles pela franquia de Massachusetts, e ainda foi eleito MVP (jogador mais valioso) das finais de 1974.

A morte foi confirmada pelo Boston em sua conta no Twitter. "É com grande tristeza que soubemos que a lenda dos Celtics e membro do hall da fama John Havlicek morreu em paz, aos 79 anos. Sua falta será carinhosamente sentida pela família dos Celtics."

Adam Silver, comissário da NBA, também publicou um comunicado no Twitter da liga.

Apelidado de 'Hondo' (inspirado no filme homônimo de 1953 de John Wayne), Havlicek revolucionou o papel de sexto homem (primeiro reserva) e ficou marcado pela roubada de bola nos segundos finais da sétima partida da final da Conferência Leste de 1965, contra o Philadelphia 76ers.

John Havlicek foi selecionado 13 vezes para participar do All-Star Game e é o 16º maior cestinha da liga, com 26.395 pontos. Pelos Celtics, Havlicek é o líder em pontos, minutos (46471) e jogos (1270). Ele teve médias de 20,8 pontos, 6,3 rebotes e 4,8 assistências em 16 temporadas.