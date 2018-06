Lenda do Celtics e campeão olímpico em 1968, Jo Jo White morre aos 71 anos

Jo Jo White, membro do Hall da Fama do Basquete, duas vezes campeão da NBA pelo Boston Celtics e dono de uma medalha olímpico de ouro, faleceu. Ele tinha 71 anos e teve a morte confirmada pela equipe do Massachusetts, mas a causa não foi revelada.

+ Com 45 pontos de Anthony Davis, Pelicans supera Celtics na prorrogação

+ Morre piloto Dan Gurney, que venceu corridas na F-1, F-Indy e Nascar

O Celtics informou que seu comando se encontrava "terrivelmente entristecido" pelo falecimento de "um campeão e um cavalheiro, um talento supremo brilhante na quadra e uma pessoa com uma categoria infinita fora dela".

White jogou dez temporadas pelo Celtics, que o recrutou no Draft de 1969. Ele teve média de 17,2 pontos por jogo ao longo de 13 anos na NBA, período em que também vestiu as camisas do Golden State Warriors e do Kansas City Kings, antes de deixar as quadras em 1981.

No ano seguinte, o Celtics aposentou o número de 10 de White, que seguiu trabalhando na equipe até a sua morte. Ele foi campeão nas temporadas 1973/1974 e 1975/1976 pelo time de Boston, sendo que nessa última conquista também foi eleito o Jogador Mais Valioso das Finais da NBA. Medalhista de ouro nos Jogos de 1968, na Cidade do México, White também foi selecionado para sete edições do All-Star Game da NBA. E em 2015 entrou para o Hall da Fama do Basquete.