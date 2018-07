Lenda do Heat, Mourning espera jogo 'empolgante' no Rio

O ex-jogador Alonzo Mourning, imortalizado no Hall da Fama do basquete norte-americano, disse nesta quarta-feira que espera um jogo empolgante no sábado, quando o Miami Heat, time pelo qual fez história, enfrenta o Cleveland Cavaliers na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, em jogo da pré-temporada da NBA.

"Serão alguns dos principais atletas do mundo, que terão a oportunidade de mostrar seu talento em outro país", disse o ex-pivô, campeão da liga em 2006 pelo Heat. "Eu espero que seja um jogo empolgante e que as pessoas aproveitem a disputa."

Mourning foi a grande estrela no primeiro dia de atividades do NBA Global Games. Junto com os jogadores Shabazz Napier e James Ennis, ele participou de uma clínica de basquete para jovens da Central Única das Favelas (Cufa), no ginásio do Flamengo - o primeiro treino do Heat, que seria realizado no local, acabou cancelado.

"É uma maneira que temos de nos comunicar com os fãs. Sei que o Brasil tem uma conexão com o basquete, gosta do Miami Heat, e a NBA tem um belo trabalho voltado a crianças e jovens", comentou Mourning, antes da atividade. "Você não joga sozinho, joga com um time e para o time. Tentamos sempre passar isso para os jovens, para que levem isso para a vida também", continuou.

O ex-jogador não economizou nos elogios à cidade. "É minha primeira vez no Rio, e estou amando. É um País bonito, com pessoas bonitas. A cultura é incrível, a comida é ótima, as praias são lindas. É parecido com Miami", considerou.