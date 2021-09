Lenda dos Spurs, Manu Ginóbili retorna ao time da NBA como consultor especial

Apesar de ter se aposentado das quadras em 2018, Manu Ginóbili ainda não terminou os seus serviços pelo San Antonio Spurs. O ex-jogador argentino está retornando à franquia do Texas, onde conquistou títulos da NBA, como consultor especial sobre as operações de basquete.

Ele trabalhará no desenvolvimento do jovem time tanto dentro quanto fora da quadra. Para a temporada 2021-2022, os Spurs têm uma das menores médias de idade da NBA, com 24,6 anos. E como jogadores como Dejounte Murray e Keldon Johnson estão emergindo como faces da franquia, Ginóbili passará o que o fez um multicampeão para a nova geração.

Leia Também Repórter entrevista jogador do Utah Jazz como se fosse torcedor e gafe viraliza

Desde a sua aposentadoria da NBA após 16 temporadas em San Antonio, a organização vem visando o ex-atleta. O técnico Gregg Popovich, o presidente R.C. Buford e o GM Brian Wright queriam a sua influência em passar a cultura da equipe para a próxima leva de jogadores e funcionários. Além das quadras, Ginóbili construiu uma reputação de ser um líder natural e também reconhecido como um ótimo companheiro de elenco.

Em sua carreira como jogador, formou um dos trios mais prolíficos da história, com Tony Parker e Tim Duncan. A estrela venceu quatro títulos da NBA, foi nomeado All-Star duas vezes e ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem em 2008. Ele também é o jogador com mais cestas de três e roubos de bola da história da equipe texana.

Já fora das quadras americanas, conquistou a Euroliga e levou uma medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004, pela Argentina.