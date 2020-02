Léo Demétrio e Ronald são convocados por Petkovic para jogos contra o Uruguai

O ala/pivô Léo Demétrio, do Flamengo, e o pivô Ronald, do Brasília, são os substitutos de Didi e Gruber, respectivamente, na seleção brasileira masculina de basquete para os duelos diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa América, nos próximos dias 21 e 24. A dupla entra nas vagas do ala Didi, do Sydney Kings, que pediu dispensa, e do pivô Gruber, de Mogi, que sofreu lesão e precisou ser cortado.

Léo Demétrio e Ronald se apresentam à seleção no próximo dia 16, em São José dos Pinhais (PR), ao lado dos demais convocados. A primeira partida diante do Uruguai está marcada para o dia 21, às 19h30, no ginásio Max Rosenmann, na região metropolitana de Curitiba. Depois, o Brasil viaja para Montevidéu, onde enfrenta o Uruguai no dia 24.

Para esta convocatória, o técnico croata Aleksandar Petrovic optou por dar descanso à base que jogou o Mundial na China, em 2019, dando rodagem para jovens que podem aparecer também nas próximas convocatórias, quando o Brasil terá força máxima.

A lista também conta com dois atletas que foram os últimos cortes antes do Mundial da China: Jhonatan Luz e Lucas Dias. Para Petrovic, é uma chance de mostrar que merecem estar na convocação de maio para o Pré-Olímpico Mundial. Du Sommer e Cauê Borges, além dos jovens Gui Santos e Márcio Henrique, também chegam.

As Eliminatórias da Copa América dividem 12 seleções em três grupos com quatro países em cada um. Os três melhores avançam para o torneio. O Brasil está no Grupo B com Paraguai, Uruguai e Panamá. Além dos jogos em fevereiro, o time volta a jogar em novembro, no país, diante de Panamá e Paraguai. E duela fora de casa em fevereiro de 2021 contra os mesmos rivais. A Copa América é classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023.