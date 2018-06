Lesão afasta Harden do Rockets por pelo menos duas semanas

O Houston Rockets anunciou que James Harden, o seu principal astro, vai desfalcar o time por ao menos duas semanas após sofrer uma lesão na coxa esquerda. Depois desse período inicial, o cestinha da NBA será reavaliado para determinar se está recuperado do problema, que foi apontado como de nível grau 2 em exames médicos.

Harden sofreu a contusão ao falhar em um arremesso perto do final do quarto período da vitória do Rockets por 148 a 142 sobre o Los Angeles Lakers em duelo definido na segunda prorrogação e disputado no último domingo. Após a partida, Harden declarou que não imaginava se tratar de um problema grave, embora caminhasse com alguma dificuldade.

Com 26 vitórias em 35 jogos, o Rockets ocupa a segunda posição na Conferência Oeste, atrás apenas do líder Golden State Warriors. Harden é o maior cestinha da NBA nesta temporada, com média de 32,3 pontos por jogo. Ele também possui média de 9,1 assistências, sendo o terceiro melhor da liga nesse fundamento.

Harden, que não havia ficado de fora de sequer um jogo nesta temporada, não possui histórico de lesões na sua carreira, tanto que se ausentou de apenas duas partidas desde o início da temporada 2014/2015 da NBA. O primeiro jogo do Rockets sem Harden será na próxima quarta-feira, quando o time vai encarar o Orlando Magic.