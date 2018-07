Lesão não é grave, mas Nenê desfalca Nuggets na NBA

De acordo com o diagnóstico dos médicos, Nenê sofreu uma hiper extensão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, ele não defenderá o Nuggets no jogo desta sexta-feira, contra o Jazz, em Denver. Mas pode voltar ao time no domingo, caso haja a sétima e última partida na série da liga norte-americana de basquete.

Nenê já teve problemas no joelho direito. Na primeira partida da temporada 2005/06, o brasileiro pisou no pé de Tim Duncan, do San Antonio Spurs, e rompeu o ligamento cruzado anterior, perdendo o campeonato inteiro. Dessa vez, porém, o caso não é grave e não ameaça sua presença no Mundial de Basquete, em agosto, na Turquia.