Lesão não é séria e Nenê pode voltar a jogar em breve

A lesão no joelho esquerdo, durante a vitória do Denver Nuggets por 106 a 102 sobre o Utah Jazz, na quarta, pelos playoffs da NBA, não passou de susto para o brasileiro Nenê Hilário, já que, após um exame de ressonância, foi descartada qualquer lesão nos ligamentos ou no menisco.

De acordo com o diagnóstico, Nenê sofreu uma hiper extensão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, o jogador pode até retornar para um possível jogo 7 da série entre Denver e Utah. O jogo 6 acontece na sexta-feira, em Utah, e o Jazz vence a série por 3 jogos a 2.

Nenê já teve problemas de ligamento, mas no joelho direito. Na primeira partida da temporada 2005/06, o brasileiro pisou no pé de Tim Duncan, do San Antonio Spurs, e rompeu o ligamento cruzado anterior, perdendo toda a temporada. Além de tal problema, o pivô retirou um tumor em 2008.