Lesão no cotovelo de LeBron James preocupa Cleveland

LeBron James terá um dia a mais para descansar de uma lesão no cotovelo antes do começo da próxima rodada dos playoffs da NBA, depois que o Cleveland Cavaliers decidiu não realizar treinamentos nesta quarta-feira.

O astro sentiu o cotovelo direito dormente há várias semanas. A sensação voltou a se repetir depois de batê-lo durante o triunfo sobre o Chicago Bulls, que garantiu a classificação do Cavaliers para a segunda rodada dos playoffs.

O pivô arremessou um lance livre, e errou, quando faltavam 7,8 segundos para o final da partida. Em seguida, LeBron James deixou a quadra segurando o cotovelo.

Depois do jogo, o pivô realizou uma ressonância magnética que não encontrou danos estruturais. Uma porta-voz do Cleveland disse que a equipe vai revelar qual é a condição de LeBron James após a realização de novos exames. A equipe começará a disputar a segunda rodada dos playoffs no sábado, contra o Boston Celtics.