Lesão no olho pode tirar Tony Parker da Olimpíada O armador Tony Parker pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Londres por conta de uma lesão no olho. O jogador do San Antonio Spurs foi ferido durante uma briga entre o cantor Chris Brown e membros da equipe do rapper Drake, em uma boate em Nova York, no dia 15 de junho. O francês não tinha nada a ver com a confusão, mas acabou sendo atingido por uma garrafa de vidro.