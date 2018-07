Lesão no ombro direito afasta Tiago Splitter de 3 a 5 semanas na NBA

SAN ANTONIO - No dia em que fez a sua melhor atuação na atual temporada da NBA, Tiago Splitter não teve motivos para comemorar. Durante a vitória sobre o Los Angeles Clippers por 116 a 92, na rodada de sábado da liga norte-americana de basquete, o pivô brasileiro do San Antonio Spurs deslocou o ombro direito. E, após exames realizados neste domingo, a previsão é de que ele fique de três a cinco semanas sem jogar.

Tiago Splitter sofreu a contusão no ombro já no último quarto da partida, quando teve um choque com Ryan Hollins, do Clippers. Assim, ele ficou apenas 25 minutos em quadra durante o jogo. Nesse período, conseguiu marcar 22 pontos, sua maior pontuação na atual temporada, tendo papel decisivo na vitória do San Antonio Spurs, equipe que ocupa atualmente a segunda colocação na Conferência Oeste.

O pivô de 29 anos está em sua quarta temporada na NBA, todas pelo Spurs. Depois de um início tímido na liga norte-americana, Tiago Splitter virou uma peça importante na equipe de San Antonio, fazendo dupla de garrafão com o astro Tim Duncan. No último campeonato, inclusive, ele esteve perto de se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA, mas perdeu a equilibrada final para o Miami Heat.