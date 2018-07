Lesão tira Augusto Lima da Copa América de basquete O já desfalcado garrafão brasileiro sofreu mais uma baixa nesta sexta-feira, com o anúncio do corte do ala/pivô Augusto Lima da seleção que vai à Copa América/Pré-Mundial da Venezuela, que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 11 de setembro. O jogador foi diagnosticado com uma hérnia de disco e acabou cortado pelo departamento médico.