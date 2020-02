Lesionada, Clarissa desfalca o Brasil no Pré-Olímpico de basquete feminino

A pivô Clarissa está fora do Pré-Olímpico de basquete feminino que começa nesta quinta-feira, em Bourges, na França. Nome importante da equipe do técnico José Neto, a jogadora estava sem atuar há algum tempo por seu clube, o Lyon, por causa de uma inflamação no tendão de Aquiles e, após se apresentar, foi examinada e teve sua participação descartada no torneio.

A possibilidade do corte de Clarissa era elevada. Não à toa, José Neto já trabalhava com um elenco de 13 jogadores. As 12 jogadores do Brasil serão: Lays, Isabela Ramona, Raphaella Monteiro, Patty Teixeira, Tainá Paixão, Tati Pacheco, Damiris, Érika, Maria Carolina, Débora, Alana e Mari Dias.

O Brasil estreia nesta quinta-feira, às 14h, contra Porto Rico. Com três vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio para quatro seleções, uma vitória coloca o time brasileiro em uma posição privilegiada para se garantir na Olimpíada.

A seleção brasileira enfrenta ainda a anfitriã França, no sábado, às 16h30, e encerra sua participação na competição no domingo, às 10h, diante da Austrália. Todos os jogos terão transmissão do SporTV 2.

Além das três vagas no Pré-Olímpico de Bourges, outras sete estão em disputa até domingo nas cidades de Belgrado (Sérvia) e Ostend (Bélgica). Apenas Japão, anfitrião da Olimpíada, e Estados Unidos, campeões mundiais em 2018, estão garantidos até o momento nos Jogos Olímpicos.