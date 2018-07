Lesionado, Arthur vira 6.ª baixa na seleção de basquete

"Fico triste por deixar o grupo, mas todo atleta está sujeito a esse tipo de acontecimento. Vou realizar o tratamento necessário para me recuperar, buscando retornar ao selecionado nacional nas próximas convocações", disse o jogador, que precisará ficar de duas a três semanas afastado para se recuperar.

Com o corte de Arthur, do Brasília, chegou a seis o número de baixas na seleção para o torneio classificatório para a Olimpíada de 2012, em Londres. O armador Larry Taylor, do Bauru, o ala-armador Leandrinho, do Toronto Raptors, e os pivôs Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, e Nenê, do Denver Nuggets, já estavam fora. Na última terça, foi confirmada a ausência do ala Diego, do Limeira, também por lesão.

"O trabalho está sendo realizado com muita seriedade e tenho a certeza de que a seleção brasileira vai chegar com força total ao Pré-Olímpico. Vou seguir torcendo bastante pela equipe e tenho a certeza de que vamos assegurar a vaga olímpica", declarou o jogador.

Dos 20 jogadores convocados pelo técnico Rubén Magnano, 14 seguem trabalhando em São Paulo, onde realizarão a preparação para o torneio até o dia 3 de agosto. Além deles, o armador Rafael Luz, do Unicaja, da Espanha, foi convidado para participar dos treinamentos e, com os desfalques, pode acabar sendo integrado ao grupo que vai para a Argentina.