Lesionado, Dwyane Wade é dúvida para o All-Star Game da NBA

OAKLAND - Fora da partida entre Miami Heat e Golden State Warriors, disputada na noite de quarta-feira em Oakland, pela última rodada da NBA, Dwyane Wade se tornou dúvida para o All-Star Game, marcado para o próximo domingo, em New Orleans. O ala/armador do Heat não entrou em quadra por causa de uma lesão nos nervos do seu pé esquerdo.

Wade já não havia atuado na rodada de terça-feira, contra o Phoenix Suns, por causa de uma dor de cabeça, mas parecia em boas condições para o duelo com o Warriors, tanto que estava entre os relacionados para o confronto e se aqueceu no vestiário. Porém, depois o Heat informou que o atleta não poderia jogar.

O astro do Heat disse que irá viajar até New Orleans para a partida de domingo, mas ainda não se sabe se ele poderá atuar. "Não sou otimista, tampouco pessimista, só quero melhorar", disse Wade, que já disputou dez edições do All-Star Game e foi selecionado para jogar como titular da equipe da Conferência Leste.

O jogador mostrou incômodo no pé esquerdo durante o aquecimento da partida contra o Golden State Warriors, que acabou derrotado por 111 a 110 pelo Heat, em casa, ao amargar uma cesta convertida por LeBron James a 0s2 do fim do duelo.