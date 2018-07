Lesionado, Kevin Garnett desfalca Boston Celtics por duas semanas

BOSTON - Kevin Garnett assustou os torcedores do Boston Celtics na noite de quarta-feira, na derrota para o Detroit Pistons, quando sentiu dores e deixou a quadra mancando. Mas, apesar do temor de que a lesão pudesse ser grave, um exame revelou na noite de quinta que ele sofreu apenas um estiramento no músculo da perna direita.

Assim, Garnett desfalcará o Boston só por duas semanas. "É sempre um palpite quando você determina o tempo de recuperação, mas eu diria que ele volta em duas semanas. E olha que estou sendo conservador", afirmou Danny Ainge, gerente geral da equipe.

Se a previsão de duas semanas de recuperação for confirmada, Garnett deve voltar às quadras no dia 12 de janeiro, na partida contra o Sacramento Kings. Na atual temporada da NBA, o Celtics possui uma das melhores campanhas com 24 vitórias e apenas seis derrotas.