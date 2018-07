Lesionado, Kevin Love deve desfalcar Cavaliers pelo resto dos playoffs Na NBA desde 2008, Kevin Love passou seis anos no combalido Minnesota Timberwolves até o início da última temporada, quando acertou com o Cleveland Cavaliers e, ao lado de LeBron James e Kyrie Irving, chegou aos playoffs pela primeira vez na carreira. Sua primeira experiência na pós-temporada, no entanto, pode ter acabado no domingo, quando ele sofreu uma lesão no ombro na vitória sobre o Boston Celtics que garantiu o time de Ohio nas semifinais do Leste.