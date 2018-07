Lesionado, Kobe Bryant pede para que não ser votado para All-Star Game

LOS ANGELES - Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, Kobe Bryant fez um pedido considerado incomum aos torcedores que votam nos jogadores que vão participar do All-Star Game da NBA. O astro do Los Angeles Lakers pediu para não ser votado e sugeriu que os fãs optem por jogadores jovens, mais merecedores de participarem da partida festiva, na sua opinião.

"Mesmo que haja muito respeito de mim com o fato de ter condições de jogar para os fãs, eu prefiro ver os jovens indo lá e participando do jogo", disse Bryant, antes da partida entre Lakers e Denver Nuggets, disputada no último domingo. "Eles, obviamente, trabalham muito para estar lá naquele fim de semana, então eu prefiro vê-los lá e participando".

Bryant já foi selecionado 15 vezes para o All-Star Game, sendo quatro vezes escolhido o MVP, além de ser o maior cestinha da história do evento. O astro do Lakers garantiu que se sentirá honrado se for novamente eleito para participar do duelo, mas ainda não sabe nem se terá condições de entrar em quadra.

O astro do Lakers disputou apenas seis partidas nesta temporada, e ficará de fora das quadras por mais algumas semanas para se recuperar da sua lesão no joelho. Bryant fez a sua estreia na temporada 2013/2014 no dia 8 de dezembro, após ficar oito meses sem jogar por causa de uma grave lesão no tendão de Aquiles. A edição de 2014 do All-Star Game será disputada no dia 16 de fevereiro em New Orleans.