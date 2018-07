Lesionado, Kobe Bryant vira dúvida para estreia do Los Angeles Lakers

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers poderá fazer sua estreia na temporada da NBA sem seu principal astro. O ala-armador Kobe Bryant virou dúvida na equipe, às vésperas da abertura da competição, no dia 25, ao sofrer uma ruptura no ligamento do punho direito.

A lesão tirou o jogador da última partida do Lakers na pré-temporada, na noite desta quarta-feira, contra o Los Angeles Clippers. O rival venceu o duelo pelo placar de 108 a 103, no Staples Center.

Bryant se machucou no primeiro jogo contra o Clippers, na noite de segunda-feira. Exame de ressonância magnética constatou a lesão nesta quarta, poucas horas antes da última partida da pré-temporada.

"Vamos checar sua condição física diariamente", afirmou o técnico Mike Brown, substituto do aposentado Phil Jackson. Pela estimativa inicial, o jogador poderá ficar afastado das quadras entre três e quatro semanas.

O treinador já não poderá contar com Andrew Bynum nas primeiras partidas do Lakers na nova temporada. Ele cumprirá suspensão por cinco jogos por conta de uma agressão praticada no final da última temporada.